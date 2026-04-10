ECOWAS, Benin cumhurbaşkanı seçimi için 110 gözlemci gönderdi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 12 Nisan'da Benin'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerini gözlemlemek üzere 110 kişilik bir heyet gönderecek. Heyetin liderliğini eski Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo yapacak.

Benin'de 12 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde yaklaşık 8 milyon kişi oy kullanacak.

Genel seçimler

Benin'de 11 Ocak'ta yapılan parlamento seçimlerinde Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u destekleyen partiler İlerici Birlik Yenilenmesi ve Cumhuriyetçi Blok, meclisteki 109 sandalyenin tamamını kazanmıştı.

Oyların yaklaşık yüzde 16'sını alan ana muhalefet partisi Demokratlar, barajı aşamamıştı.

Yeni seçim yasasına göre, bir partinin sandalye dağılımına hak kazanabilmesi için ulusal oyların yüzde 20'sini alması gerekiyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
