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Ebussuud Efendi 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda Karne Töreni Düzenlendi

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İskilip Müftülüğüne bağlı Ebussuud Efendi 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda karne töreni düzenlendi. Törende mehteran gösterisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Filistin Özgürlük şarkısı ile dans gösterisi yapıldı. Kaymakam ve Belediye Başkanı çocuklara hediyeler verdi. Programa emniyet müdürü, jandarma komutanı ve öğrenci velileri katıldı. Plaket töreni ile program sona erdi.

İskilip Müftülüğüne bağlı Ebussuud Efendi 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda karne töreni düzenlendi.

Törende kurs öğrencileri tarafından mehteran gösterisi, Kur'an-ı Kerim Tilaveti, Filistin Özgürlük şarkısı ile dansı gösterisi yapıldı.

Kaymakam Ramazan Polat ile Belediye Başkanı İsmail Çizikci, program sonunda çocuklara hediyeler verdi.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, Müftü Vekili Hasan Gökçe ile öğrenci velileri katıldı.

Duanın ardından plaket töreni ile program sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Ebussuud Efendi Jandarma Filistin İskilip Müftü Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

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