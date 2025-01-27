Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı

Bahçeli'den İmamoğlu'na çok konuşulacak çağrı: Kendine güveniyorsa...
Konya'da dehşet: Kavga ihbarına giden polis 4 kişilik aileyi evlerinde ölü buldu

Kavga ihbarına giden polis 4 kişilik aileyi evlerinde ölü buldu
AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı

AK Parti'den dikkat çeken İmralı çıkışı!
İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in davasında takipsizlik kararı

Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten

Eber Gölü ve Akarçay Havzası İçin Sürdürülebilir Kalkınma Projesi Hazırlığı

Eber Gölü ve Akarçay Havzası İçin Sürdürülebilir Kalkınma Projesi Hazırlığı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Valiliği, Avrupa Birliği destekli Interreg NEXT MED programı aracılığıyla Eber Gölü ve Akarçay Havzası'nda çevresel restorasyon ve sürdürülebilir kalkınma projesi hazırlığı başlattı. Proje, su kaynaklarını koruma ve ekoturizmi teşvik etme hedefleriyle yürütülecek.

Afyonkarahisar Valiliği, Avrupa Birliği (AB) destekli Interreg NEXT MED programına sunulmak üzere, Eber Gölü ve Akarçay Havzası'nı içine alan çevresel restorasyon ve sürdürülebilir kalkınma projesi hazırlığına başladı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Interreg NEXT MED programına sunulmak üzere, Eber Gölü ve Akarçay Havzasını kapsayan çevresel restorasyon ve sürdürülebilir kalkınma projesi hazırlığına başlandı.

Valilik koordinasyonunda yürütülen projede, alanında uzman akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.

İlk toplantı, Vali Yardımcı Vekili Ali Arıkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Bu süreçte proje ekibi, çevre ve tarım sektöründeki tüm paydaşlarla iş birliği yaparak bölgenin su kaynaklarını koruma, tarımsal sürdürülebilirliği artırma ve ekoturizmi teşvik etme hedeflerine odaklanacak.

Diğer yandan Interreg NEXT MED Programı kapsamında bölgesel kalkınmaya yönelik projeler hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlar için 4 Şubat 2025'te bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
img

Et fiyatlarına yeni düzenleme
img

Menajer Ayşe Barım'a tutuklama talebi
img

Kim cumhurbaşkanı olsun? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı! Taleplere yetişemiyorlar

78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı
Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe için İstanbul'da! İşte Talisca'nın ilk açıklaması
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek

Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.