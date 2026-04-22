Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 25 Nisan 2026'da yapılacak Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgelerini adayların erişimine sundu. Adaylar, sınav yer bilgilerini ais.osym.gov.tr adresinden alabilir.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 25 Nisan'da yapılacak e-TEP 2026/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonların belirlenmesi işlemi tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
e-TEP 2026/2 için adaylar, 25 Nisan'da saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.