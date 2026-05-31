Adalet Bakanlığı'ndan e-Duruşma sistemi açıklaması: 5 milyon 383 bin 748 duruşma dijital ortamda gerçekleştirildi

Adalet Bakanlığı tarafından 2020'de uygulamaya alınan e-Duruşma sistemi kapsamında bugüne kadar 5 milyon 383 bin 748 duruşma dijital ortamda gerçekleştirildi. Sistem, 81 ildeki 5 bin 630 hukuk mahkemesinde aktif olarak kullanılıyor.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen e-Duruşma uygulaması, kapsamının genişletilmesiyle 81 ildeki tüm hukuk mahkemelerinde kullanılabilir hale getirildi. Türkiye genelindeki 5 bin 630 hukuk mahkemesinde kullanılan sistem, avukatların bulundukları yerden çevrim içi olarak duruşmalara katılmalarına imkan sağlıyor. Yargıda dijitalleşme çalışmaları kapsamında geliştirilen e-Duruşma sistemiyle duruşma süreçleri daha hızlı ve erişilebilir hale getiriliyor. Adalet Bakanlığı bilişim altyapısıyla kurulan sistem sayesinde avukatlar, adliyeye gitmeden ve zaman kaybetmeden duruşmalara sesli ve görüntülü olarak katılabiliyor. Sistem, yargılamalarda emek ve zaman tasarrufu sağlamasının yanı sıra adalet hizmetlerine erişimi de kolaylaştırıyor. Avukatlar, UYAP Avukat Portalı üzerinden duruşmalarını sorgulayıp e-Duruşma talebinde bulunabiliyor. Talebin hakim tarafından kabul edilmesi halinde avukatlar, bulundukları yerden video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabiliyor. Mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle birlikte e-Duruşma başlıyor.

Hukuk sistemine kazandırılan e-Duruşma sistemi, bugün itibarıyla 81 ildeki 5 bin 630 hukuk mahkemesinde aktif olarak kullanılıyor. e-Duruşma sistemi kapsamında, 15 Eylül 2020 tarihinden bugüne kadar 5 milyon 383 bin 748 duruşma dijital ortamda yapıldı. Adalet Bakanlığı, dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda sistemin kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
