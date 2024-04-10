Düzce ve Gölyaka'da Bayramlaşma Programları Gerçekleştirildi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları gerçekleştirildi.

Yığılca Belediyesince düzenlenen programa, Kaymakam Hüseyin Demirkol, Belediye Başkanı Selami Savaş, İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak ile STK temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmasında beraberliğin önemini vurgulayan Savaş, "Ramazan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir ay. Rabbim bu ayı hayırlısıyla tamamlamayı nasip etti. İnşallah hepimiz kurtulanlardan oluruz." ifadesini kullandı.

Gölyaka

Gölyaka ilçesinde de Şehir Parkı'nda bayramlaşma programı yapıldı.

Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, burada yaptığı konuşmada, tüm halkın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

Program kapsamında, Kaymakam Ali Tuğrul Yıldız ve Başkan Coşkun ile beraberindeki heyet, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Devlet Hastanesi ve itfaiye personelini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.