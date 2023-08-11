Düzce Valisi Cevdet Atay, elektrik çarpması sonucu yaralanan gencin ailesini ziyaret etti

Düzce Valisi Cevdet Atay, elektrik çarpması sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Enes Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti. Olayın detayları ve gencin tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay geçtiğimiz günlerde elektrik çarpması sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Enes Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Olay 7 Ağustos 2023 günü Düzce'nin Beyköy Beldesi'nde meydana geldi. Kaledibi mevkiinde elektrik hattı çeken Enes Yılmaz (26), hatlara gelen voltaja kapılarak yaralanmıştı. Yaralı gencin tedavisi Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde devam ediyor. Vali Cevdet Atay, yaralanan ve Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Enes Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Atay, daha sonra gencin son durumu hakkında bilgi aldı. - DÜZCE