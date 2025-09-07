Düzce'de Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Heyecanı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına heyecan, umut ve kararlılıkla başlayacaklarını bildirdi.

Vali Aslan, yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yayımladığı mesajında, bilginin en yenilmez kuvvet, emeğin en yüce değer ve eğitimin vazgeçilmez bir hizmet olduğuna inandıklarını belirtti.

Temel önceliklerinin, çocukların ve gençlerin eğitimden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak, onları yükseköğretime layıkıyla hazırlayarak yetenek ve ilgilerini geliştirebilecekleri imkanları sunmak olduğuna dikkati çeken Aslan, "Ülkesine bağlı evrensel, milli ve manevi değerlere sahip, bilim ve teknolojiye uyum sağlayan, topluma ve çevreye duyarlı, sorumluluk alabilen, analitik düşünebilen ve sevgi, saygı temelli ilişkiler kurabilen bireyler yetiştirmek en büyük gayemizdir." ifadelerini kullandı.

Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda hayata geçen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu model, çocuklarımızın akademik yanlarını kuvvetlendirmesinin yanı sıra sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimini de önceleyen güçlü bir adımdır. Okullarımızı yeniliyor, kütüphane ve tasarım-beceri atölyelerimizi çoğaltıyor, güvenli okul çevresi, sağlıklı öğrenci taşımacılığı ve zararlı alışkanlıklarla mücadele başlıklarında tüm tedbirleri titizlikle uyguluyoruz."

İl genelinde yeni eğitim-öğretim yılına, 402 okulda 77 bin 160 öğrenci ve 6 bin 7 öğretmenle başlanacağını aktaran Aslan, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başarılarla dolu olmasını temenni etti.