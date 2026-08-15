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Akçakoca'da Denize Giriş Yasaklandı

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Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçenin sahil kesimlerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Elverişsiz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA
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