Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Ekim ayı sıcakları plajları canlandırdı
Akçakoca'da ekim ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havayı fırsat bilenler, denize girerek yazdan kalma günlerin tadını çıkardı. Hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak kaydedildi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ekim ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayı fırsat bilen bazı kişiler denize girdi.
Yaz mevsiminde plajlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Akçakoca'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilde keyifli vakit geçirdi.
Ziyaretçilerden bazıları denize girerek yazdan kalma sıcak havanın tadını çıkardı.
İlçede hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü.