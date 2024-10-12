Üye Girişi
Haberler

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Ekim ayı sıcakları plajları canlandırdı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Ekim ayı sıcakları plajları canlandırdı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçakoca'da ekim ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havayı fırsat bilenler, denize girerek yazdan kalma günlerin tadını çıkardı. Hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak kaydedildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ekim ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayı fırsat bilen bazı kişiler denize girdi.

Yaz mevsiminde plajlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Akçakoca'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilde keyifli vakit geçirdi.

Ziyaretçilerden bazıları denize girerek yazdan kalma sıcak havanın tadını çıkardı.

İlçede hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel

Yerel Haberler Hava Durumu Akçakoca Güncel Turizm Yaşam

Benzin istasyonunda infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

Benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

 Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

 'Çözüm Süreci' tartışmalarına Destici'den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz

"Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz"
6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan İskoçya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.