Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, ağustos ayının başarılı personellerini ödüllendirdi
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, ağustos ayında üstün başarı gösteren 8 personeli teşekkür belgesi ve hediyelerle ödüllendirdi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, başarılı personelleri makamında ağırlayarak özverili çalışmalarının devamını diledi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, ağustos ayının başarılı personellerini ödüllendirdi.
İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, geçen ay üstün başarı ve gayret gösteren 8 personeli makamında ağırladı.
Başarılı personeli teşekkür belgesi ve çeşitli hediyelerle ödüllendiren Ergüder, özverili çalışmalarının devamını diledi.