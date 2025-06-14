Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 gram sentetik uyuşturucu ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyonda yakalanan U.Y.P., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Yeşilçam köyünde düzenlenen operasyonda 16 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve 28'i kuru sıkı 89 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli U.Y.P. çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Zanlıdan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 3 şüpheliye ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı.???????