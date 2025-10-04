Düzce'de Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, ormanlık alanda devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Çatalçam köyünde ormanlık alanda ilerleyen Kemalettin Y. idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Ters dönen traktörün altında kalan Kemalettin Y. hayatını kaybetti.

Yaralı Ali Y. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
