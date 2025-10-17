Haberler

Düzce'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Düzce'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Düzce'de hafif ticari aracın otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı. Kazada Sema S. kurtarılamadı, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Enes Y. idaresindeki 81 AEM 093 plakalı hafif ticari araç, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Sancaklar mevkisinde önce durakta otobüs bekleyen yayalara, ardından da bir evin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Sema S. (43) ile 12 yaşındaki T.A. ağır yaralandı.

Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sema S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Emir Kaan Dursun - Güncel
