Düzce'de yayalaştırılan caddelerde motosiklet denetimi: 17 ceza

Düzce'de yayalaştırılan caddelerde yapılan denetimlerde 17 motosikletliye 52 bin lira idari para cezası uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki yayalaştırılmış yollara girişi yasak motorlu taşıtlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak'ta yayalar için tehlike oluşturan motosikletleri durduran ekipler, hem kask hem de belge kontrolü yaptı.

Mevzuata aykırılık tespit edilen 17 motosikletliye işlem yapan ekipler, Kabahatler Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle toplam 52 bin lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA