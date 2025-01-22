Düzce'de Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
Düzce'de meydana gelen kazada, hafif ticari araç tırla çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.Ç. yönetimindeki 81 FN 972 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Kaynaşlı Dörtyol mevkisinde, R.K. idaresindeki 14 ABS 506 plakalı tomruk yüklü tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı M.Ç, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.