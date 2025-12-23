Haberler

Düzce'de ticari taksinin park halindeki araca çarptıktan sonra devrilmesi kameraya yansıdı

Düzce'de bir ticari taksi, park halindeki otomobile çarparak devrildi. Kazanın ardından trafik normale dönerken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce'de ticari taksi park halindeki otomobile çarptıktan sonra devrildi, kaza anı çevredeki bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Düzce'de sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 T 1009 plakalı ticari taksi, Yenimahalle Hürriyet Caddesi'nde yol kenarında park halinde olan 34 YZC 85 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kazanın ardından caddedeki trafik, ticari taksinin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bazı iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
