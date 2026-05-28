Düzce'de rahatsızlanan hamile yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü

Düzce'de belediye otobüsü şoförü Yaşar Kemiksiz, 35 haftalık hamile bir yolcunun rahatsızlanması üzerine güzergahını değiştirerek kadını hastaneye ulaştırdı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Düzce'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan 35 haftalık hamile yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi.

Düzce Belediyesinin Düzce-Konuralp hattında çalışan 81 HO1105 plakalı otobüsüne binen hamile yolcu H.E, bir süre sonra rahatsızlandı

Yolcuların uyarısı üzerine aracı durduran otobüs şoförü Yaşar Kemiksiz, 112 Acil Servisi aradıktan sonra kadının rahatsızlığının ciddi olabileceği düşüncesiyle güzergahından çıkarak hastaneye doğru yol aldı.

Otobüsün reflektörlerini yakarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne giden şoför Kemiksiz, güzergah boyunca sağlık ekibiyle görüşerek geldiği hastane girişinde, kadın yolcuyu sağlık personeline teslim etti.

35 haftalık olduğu öğrenilen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Bu arada, rahatsızlanan kadının otobüsle hastaneye getirilme anı, araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
