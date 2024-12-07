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Düzce'de Otomobil ve Cip Çarpıştı: 2 Yaralı

Düzce'de Otomobil ve Cip Çarpıştı: 2 Yaralı
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Düzce'nin Kaynaşlı Altınpınar mevkisinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu biri 51, diğeri 53 yaşında iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yusuf P. (51) idaresindeki 81 BG 775 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kaynaşlı Altınpınar mevkisinde kontrollü kavşağa girmek isteyen Murat K. (41) yönetimindeki 74 ABJ 933 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar refüje çıkarak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki Resmiye P'yi (53) ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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