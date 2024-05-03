Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek İçin 'Orman Benim' Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Düzce'nin Yığılca ilçesinde gerçekleştirilen 'Orman Benim' etkinliğinde, orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlandı. Programda çevredeki çöpler toplandı ve katılımcılara orman yangınlarının nedenleri ve önlemler hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Düzce'nin Yığılca ilçesinde "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

Köknarlık Mesire Alanı'nda düzenlenen programa, Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte çevredeki çöpler toplandı.

Daha sonra katılımcılara, orman yangınlarının nedenleri ve orman yangınlarını önlemek için alınabilecek tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce Çevre Doğa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title