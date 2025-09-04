Haberler

Düzce'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Düzce'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yığılca ilçesinde Hasanlar köyü Hecinler mevkisinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopterinin desteğiyle söndürülmeye çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Hasanlar köyü Hecinler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
Birileri bu rezilliğe dur desin: Herkesin içinde uygunsuz hareketlerde bulundular

Ulu orta bir rezillik daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Goldman Sachs'tan altın için büyük tahmin: Ons 5 bin dolara çıkabilir

ABD'li dev bankadan altın için büyük tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.