Düzce'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Yığılca ilçesinde Hasanlar köyü Hecinler mevkisinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopterinin desteğiyle söndürülmeye çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Hasanlar köyü Hecinler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.