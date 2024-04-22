Düzce'de odunlukta çıkan yangın söndürüldü
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Nezaket U'ya ait evin bahçesindeki odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda odunluk kullanılamaz hale geldi.
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ören köyünde Nezaket U'ya ait evin bahçesindeki odunlukta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören çevredekiler, durumu Cumayeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerce söndürülen yangında odunluk kullanılamaz hale geldi.