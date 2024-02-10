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Düzce'de Motoru Tutuşan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

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Düzce'de seyir halindeyken motoru tutuşan otomobil, kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DÜZCE'de seyir halindeyken motoru tutuşan otomobil, kullanılamaz hale geldi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyü yolunda meydana geldi. Köy merkezi yönüne ilerleyen Mehmet S. yönetimindeki 81 DG 610 plakalı otomobil motor kısmından alev aldı. Sürücü Mehmet S. durdurduğu otomobili terk ederken, alevler ise kısa sürede tüm aracı sardı. Diğer sürücüler, yangına müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. Haber verilmesi ile olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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