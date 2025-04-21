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Düzce'de Moped ile Motosikletin Çarpıştığı Kaza: 2 Yaralı

Düzce'de Moped ile Motosikletin Çarpıştığı Kaza: 2 Yaralı
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Düzce'de yaya geçidinden yola çıkan elektrikli moped ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE'de, D-100 kara yolu üzerinde yaya geçidinden yola çıkan 3 tekerlekli elektrikli moped ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolunun Düzce mevkisinde meydana geldi. Levent K., yönetimindeki 3 tekerlekli elektrikli moped ile yaya geçidinden ana yola çıktı. Bu sırada Bolu istikametine seyir halinde olan İbrahim S. idaresindeki 03 AEJ 099 plakalı motosiklet, mopede çarptı. Kazada, 2 sürücü de düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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