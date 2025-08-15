Düzce'de Marmara Depremi'nin 26. Yıldönümünde Duygusal Anlar

Düzce'de Marmara Depremi'nin 26. Yıldönümünde Duygusal Anlar
Düzce'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yıldönümünde düzenlenen sosyal farkındalık etkinliği sırasında vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Anıtpark Meydanı'nda yapılan etkinlikte, katılımcılara depremin süresince göz teması kurmaları istendi ve depremin anısı paylaşımında gözyaşlarıyla birbirlerine sarıldılar.

Düzce Belediyesinin açıklamasına göre, Marmara Depremi'nin 26. yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce sosyal farkındalık deneyi yapıldı.

Bu çerçevede, Anıtpark Meydanı'nda yürüyüş yapan ailelere depremin süresi olan 45 saniye birbirlerinin gözlerinin içine bakmaları istendi.

"Sizce 45 saniye uzun bir süre mi?", "Sevdiğiniz kişiyle son 45 saniyeniz olduğunu bilseydiniz, ona ne söylerdiniz?" soruları yöneltildi.

Marmara Depremi'ni hatırlayan vatandaşlar gözyaşlarını tutamayarak birbirlerine sarıldı.

Sosyal farkındalık deneyi sonunda katılımcılara AFAD ve Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan içinde acil durumlarda kullanılacak malzemelerin olduğu deprem çantası hediye edildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
