Düzce'de Kayıp Kişi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki B.O.'yu bulmak için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Jandarma, AFAD ve diğer ekipler, Hamascık köyü çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kırsalda kaybolan kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Hamascık köyünde yaşayan B.O.'dan (55) bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye jandarma, AFAD, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve Kızılelma Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin köy ve çevresindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
