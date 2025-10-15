Düzce'de Kaybolan Adam İçin Arama Çalışması Başlatıldı

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde Basri Odabaş (55), arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attıktan sonra kayboldu. Ekipler ve gönüllüler, arama çalışması başlattı.

Cumayeri ilçesine bağlı Hamascık köyünde yaşayan Basri Odabaş, dün saat 22.00 sıralarında arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attıktan sonra evinden ayrıldı. Odabaş, geri dönmeyince jandarmaya ihbarda bulunuldu. Jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri, Basri Odabaş'ın bulunması için çalışma başlattı. Aramalar köy çevresinde yoğunlaşırken, köylüler de çalışmalara destek veriyor.