Haberler

Düzce'de Kaybolan Adam İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Düzce'de Kaybolan Adam İçin Arama Çalışması Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Basri Odabaş, 'Hakkınızı helal edin' mesajından sonra kayboldu. Jandarma ve gönüllü ekipler, Odabaş'ı bulmak için arama çalışmalarına başladı.

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde Basri Odabaş (55), arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attıktan sonra kayboldu. Ekipler ve gönüllüler, arama çalışması başlattı.

Cumayeri ilçesine bağlı Hamascık köyünde yaşayan Basri Odabaş, dün saat 22.00 sıralarında arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attıktan sonra evinden ayrıldı. Odabaş, geri dönmeyince jandarmaya ihbarda bulunuldu. Jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri, Basri Odabaş'ın bulunması için çalışma başlattı. Aramalar köy çevresinde yoğunlaşırken, köylüler de çalışmalara destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki ülke arasında ateşkes
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu rakam verdi! 5G için 63 milyon kişi telefonunu değiştirmek zorunda kalacak

Nisan ayında 63 milyon kişi telefon değiştirmek zorunda kalabilir
23 yıllık dev banka satışa çıkarıldı

Türkiye'nin 23 yıllık dev bankası satışa çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.