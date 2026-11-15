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Düzce'de karşıya geçmeye çalışan kimliksiz yaya hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü

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Düzce'de karşıya geçmeye çalışan kimliksiz yaya hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü
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Düzce'de D-100 kara yolunun Çerkes Taşköprü mevkisinde hafif ticari aracın çarptığı yaya, ambulansla kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yayanın üzerinde kimlik belgesi çıkmazken, aracın sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

D-100 kara yolunda Sakarya'dan Düzce istikametine doğru seyreden O.Ç. idaresindeki 37 ACC 202 plakalı hafif ticari araç, Çerkes Taşköprü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Üzerinde kimlik belgesi çıkmayan yaya, ambulansla kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sürücü O.Ç'nin jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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