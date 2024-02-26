Düzce'de Husumetli Tarafından Açılan Ateş Sonucu Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Düzce'de seyir halindeki araçtan açılan ateş sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan kişinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Düzce'de husumetlisi tarafından seyir halindeki araçtan açılan ateş sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Tabak Sokak'ta aracıyla ilerleyen M.K, yolda yürüyen husumetlisi B.T'yi (17) görünce silahla ateş açtı.
B.T. omzundan yaralanırken, zanlı aracıyla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.