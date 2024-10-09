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Düzce'de Forklift Kazası: İşçi Yaralandı

Düzce'de Forklift Kazası: İşçi Yaralandı
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Düzce'de bir araç parçası imalatı fabrikasında forkliftle taşınan kasaların üzerine düşmesi sonucu bir işçi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE'de araç parçası imalatı yapan fabrikada forkliftle taşınan kasaların üzerine düştüğü işçi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Beyköy'de bulunan organize sanayi bölgesinde kurulu araç parçası imalatı yapan fabrikada meydana geldi. Fabrikanın montaj bölümünde forkliftle taşınan kasalar işçi olarak çalışan Faruk B.'nin üzerine devrildi. Kasaların altında kalan işçi yaralanırken mesai arkadaşları yardımına koştu. Yaralanan işçi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kasaların Faruk B.'nin üzerine düştüğü anlar fabrikanın güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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