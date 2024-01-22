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Düzce'de Forklift Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 İşçi Yaralandı

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Düzce'de bir üretim tesisinde meydana gelen forklift kazasında, paletlerin altında kalan bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DÜZCE'de, bir üretim tesisinde forkliftin devrilmesiyle paletlerin altında kalan işçi Ahmet Sancak (49) hayatını kaybetti, Mithat Derici ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde, otomobil yan sanayi malzemeleri üretimi yapan Öz-İş isimli firmanın üretim tesisinde meydana geldi. Tesiste palet taşıyan forklift devrildi. Devrilen forklifteki paletlerin altında kalan işçiler Ahmet Sancak ile Mithat Derici isimliağır yaralandı. Diğer işçiler, paletleri Sancak ve Derici'nin üzerinden kaldırdı. Durum, 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki yaralılardan Ahmet Sancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Mithat Derici'nin tedavisi devam ediyor. Polis, forklifti kimin kullandığının tespit edilmesi ile ilgili çalışma başlatılırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ahmet Sancak Hürriyet Düzce Güvenlik Soruşturma Yaşam Güncel Haberler

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