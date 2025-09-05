Haberler

Düzce'de Fındık İşçilerini Taşıyan Araç Devrildi: 10 Yaralı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan tarım aracı şarampole devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı, 2'sinin durumu kritik.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Kurugöl köyüne giden Sami K. idaresindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, ormanlık alanda şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 9 işçi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Fındık işçisi oldukları öğrenilen yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
