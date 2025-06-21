Düzce'de Evde Yangın: Hasar Oluştu
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde S.B'ye ait evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında hasar meydana geldi.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde evde çıkan yangında hasar oluştu.
Darıyeri Hasanbey köyü Kulübeyanı Mahallesi'nde S.B'ye ait evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangının ardından evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Murat Ataseven - Güncel