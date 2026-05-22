Evine iklimlendirme sistemi kurup, kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Düzce'nin Beyköy bölgesinde, evine iklimlendirme sistemi kurarak kenevir yetiştirdiği tespit edilen M.U., jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Aramada 6 kök kenevir ve kimyasal gübreli malzemeler ele geçirildi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyköy'de bulunan M.U.'nun evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinin bir bölümüne iklimlendirme sistemi kurarak, kenevir yetiştirdiği belirlendi. Evde yapılan aramada; 6 kök kenevir bitkisi ve 3 litre kimyasal gübreli iklimlendirme sistemi malzemeleri ele geçirildi. M.U., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı