Düzce'de elektrik arıza ekibinin bulunduğu pikap şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde elektrik arıza ekibinin bulunduğu pikabın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde elektrik arıza ekibinin bulunduğu pikabın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
S.S. (29) idaresindeki 20 ACG 100 plakalı pikap, kar yağışının etkili olduğu Topuk Yaylası güzergahı Bıçkıyanı köyü mevkisinde bariyere çarptı.
Savrulan araç yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.K. (21) ve S.K. (26) yaralandı.
Ekiplerin çalışmasıyla pikaptan çıkarılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.