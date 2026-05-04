Haberler

Düzce'de elektrik arıza ekibinin bulunduğu pikap şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

Düzce'de elektrik arıza ekibinin bulunduğu pikap şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde elektrik arıza ekibinin bulunduğu pikabın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde elektrik arıza ekibinin bulunduğu pikabın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

S.S. (29) idaresindeki 20 ACG 100 plakalı pikap, kar yağışının etkili olduğu Topuk Yaylası güzergahı Bıçkıyanı köyü mevkisinde bariyere çarptı.

Savrulan araç yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.K. (21) ve S.K. (26) yaralandı.

Ekiplerin çalışmasıyla pikaptan çıkarılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
İran: ABD savaş gemisi vuruldu

İran dediğini yaptı! ABD savaş gemisi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak

Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı: Namusumu temizledim

Gelinini öldüren kayınvalide pencereye çıkıp böyle haykırmış
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı

Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
52 yaşındaki adam, yolda yürürken tartıştığı çocuklar tarafından darbedildi

Sokakta yaşayan adam, çocuklar tarafından öldüresiye dövüldü