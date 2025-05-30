Düzce'de Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği

Yeşilay Düzce Şubesi, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla stant kurdu.

Valilik kampüsünde kurulan stantta farkındalık çalışması yapılan etkinlikte, vatandaşlara tütün ürünlerinin sağlık açısından zararları anlatıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay kadın komisyonu üyeleri ve gönüllülerince yapılan etkinlikte, ayrıca sigara kullananlara ücretsiz karbonmonoksit ölçümü uygulandı.