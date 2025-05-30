Düzce'de Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği

Düzce'de Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği
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Yeşilay Düzce Şubesi, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' dolayısıyla Valilik kampüsünde stant kurarak tütün ürünlerinin sağlık zararları hakkında farkındalık oluşturdu. Etkinlikte bilgilendirici broşürler dağıtılırken, sigara kullananlara ücretsiz karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

Yeşilay Düzce Şubesi, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla stant kurdu.

Valilik kampüsünde kurulan stantta farkındalık çalışması yapılan etkinlikte, vatandaşlara tütün ürünlerinin sağlık açısından zararları anlatıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay kadın komisyonu üyeleri ve gönüllülerince yapılan etkinlikte, ayrıca sigara kullananlara ücretsiz karbonmonoksit ölçümü uygulandı.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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