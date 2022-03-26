Düzce'de devrilen tarım aracındaki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Düzce'de devrilen tarım aracındaki 2 kişi yaralandı

AA - Gökhan Alkan - Güncel
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Düzce'de devrilen tarım aracındaki 2 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Hacılar köyü mevkisinde Mustafa Kemal Y'nin kullandığı tarım aracı, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki Recep Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Gökhan Alkan - Güncel

Fındık, Düzce, Tarım, Güncel, Haberler

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