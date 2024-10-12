Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Depremde Hasar Gören Cami Yeniden İbadete Açıldı

Düzce'de Depremde Hasar Gören Cami Yeniden İbadete Açıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan cami hayırsever Nihat Yılmaz tarafından yeniden yaptırılarak ibadete açıldı. Açılışta Düzce Valisi Selçuk Aslan, hayırsever Yılmaz ailesine teşekkür etti.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan cami, hayırsever tarafından yeniden yaptırılarak ibadete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremde hasar gören Kiremitocağı Mahallesi'ndeki cami, hayırsever Nihat Yılmaz tarafından yeniden yaptırıldı.

"Kiremitocağı Mahallesi Ertan-Nihat Yılmaz Camii" adını alan cami, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve protokolün katılımıyla ibadete açıldı.

Vali Aslan, desteklerinden dolayı hayırsever Yılmaz ailesine teşekkür ederek, vatandaşları hayırda yarışanlardan olmaya davet etti.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Yerel Haberler Selçuk Aslan Nihat Yılmaz Gölyaka Güncel Deprem Yaşam Dünya Cami

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek

Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu

 Hükümetin yeni vergi paketi CHP lideri Özel'i küplere bindirdi

Yeni vergi paketi Özgür Özel'i küplere bindirdi
6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne? Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.