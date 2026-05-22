Haberler

Alkollü sürücü, zincirleme kazaya neden oldu; 3 yaralı

Alkollü sürücü, zincirleme kazaya neden oldu; 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda alkollü sürücü Cemal E.'nin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan ve alkollü olduğu belirlenen sürücülerden Cemal E. gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi Sinirci köyü mevkisinde meydana geldi. Cemal E. idaresindeki B 34 GNT yabancı plakalı otomobil, orta şeritte ilerleyen Mevlana G. idaresindeki 41 AYZ 936 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Hafif ticari araç da sol şeritte seyir halindeki Zafer Ş. yönetimindeki 61 AIY 675 plakalı otomobile çarptı. Kazada Zafer Ş., Eren N. ve Yasin G. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Öte yandan, kazaya karışan araç sürücülerinden Cemal E.'nin 2.05 promil alkollü olduğu tespit edilip, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

CHP butlan kararıyla çalkalanırken Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim

Maça saatler kala bayram ettiren haber! Kupayı alırlarsa yaşadılar
Hatay'da sele kapılarak kaybolan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Asi Nehri geri verdi! Selde akıntıya kapılan Deniz'den acı haber

Leroy Sane'nin milli takıma seçilmesi Almanya'yı karıştırdı

Leroy Sane Almanya'yı karıştırdı
Aziziye destanının kahramanı Nene Hatun'un arşiv görüntüleri ortaya çıktı

İşte Osmanlı-Rus Savaşı'nın kadın kahramanı! Görüntüleri ortaya çıktı
Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü

Gözaltına alınırken güvenliğin kafasına bastığı genç hayatını kaybetti
25 yıllık sır çözüldü! Hande Çinkitaş cinayetinde baba tutuklandı

25 yıllık sır çözüldü! Küçük Hande'nin katili en yakını çıktı