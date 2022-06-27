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Düzce Belediyesi 63 iş makinası 250 personel ile sahada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Düzce Belediyesi 63 iş makinası 250 personel ile sahada

Şiddetli yağış uyarısının ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla tüm ekipler teyakkuza geçti.

Şiddetli yağış uyarısının ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla tüm ekipler teyakkuza geçti. 63 iş makinası 250 personel ile yağışlar etkisini kaybedene kadar nöbet tutulacak.

Bölgemiz için Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan aşırı yağış uyarısı ile birlikte Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatı ile tüm birimler teyakkuza geçti. Hafta sonundan itibaren 24 saat esasına göre çalışan ekipler baca temizliği, kanalizasyon temizliği, dere yatağı ve köprü altlarındaki çalışmaları tamamladı. Beyköy'de bulunan regülatör içme suyu alma havzasında sel ve taşkınlara karşı da önlemini aldı.

EKİPLER DÖNÜŞÜMLÜ NÖBET TUTACAK

Yoğun yağış altında çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu belediyenin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu belirterek; "Ekiplerimiz hepsi sahadaki yerini aldı. Köprülerin altındaki biriken malzemelerin hepsi temizlendi. Beyciler, Körpeşler, Yahyalar'daki köprülerin ve kanaletlerin ağızları temizlendi. Ağa köyündeki iki büyük köprünün altı temizleniyor. Şuan için merkezde bir sıkıntı yok. Ekiplerimiz yağışlar etkisini kaybedene kadar dönüşümlü olarak sahada olacak" dedi.

AFAD ile koordinasyon sağlayarak hareket eden Düzce Belediyesi; 7 Ekskavatör, 16 JCB, 2 TIR, 1 Bobket, 1 dozer, 3 vidanjör, 3 kanal açma aracı 30 kamyon, 250 personel ile gece boyunca teyakkuz halinde bekleyecek.

(Ali Yıldız/İHA)

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