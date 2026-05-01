Düzce Belediye Başkanı Özlü'den "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özlü, mesajında, işçilerin ve emek veren her kesimin insanlık için büyük önem taşıdığını belirtti.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçi ve emekçinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Özlü, mesajında şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimiz ve inancımız, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hadisinde emrettiği gibi 'Çalışana ücretini, teri kurumadan verin' anlayışıyla inşa edilmiştir. Ülkemizin kalkınmasında, şehirlerimizin büyümesinde ve toplumumuzun güçlenmesinde en büyük pay, gece gündüz demeden çalışan emekçi kardeşlerimize aittir. Düzce'mizin gelişimi için özveriyle çalışan emekçi kardeşlerimizin gayreti, bizim en büyük motivasyon kaynağımız ve güvencemizdir. Şehrimizin her noktasında onların emeği ve alın terinin eserleri vardır. Emeği kutsal bilen anlayışla, çalışma arkadaşlarımızın haklarını korumaya, sosyal adaleti güçlendirmeye ve üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla daha güçlü Türkiye ve daha yaşanabilir Düzce için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."