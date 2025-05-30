Duygu Bölükbaş davasında sanıklara beraat

İZMİR'in Bornova ilçesinde havlupana asılı cesedi bulunan kız arkadaşı Duygu Bölükbaş'ı (33) öldürdüğü suçlamasıyla Emre Turan'ın (30) tutuklu, halası S.T'nin ise tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, her türlü şüpheden uzak, somut, kesin inandırıcı delil elde edilemediği vicdani kanaatine varılıp, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gözetilerek sanıkların beraatine karar verdi.

Olay, 3 Kasım 2022'de lüks sitede meydana geldi. Bir firmada pazarlama müdürü olarak çalışan Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre Turan ile birlikte yaşadığı evin banyosunda havlupana çarşafla asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Turan ile halası S.T., hem polise hem de aileye Bölükbaş'ın intihar ettiğini söyledi. İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporda Duygu'nun tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre Turan'ın DNA'sının bulunduğu belirtildi.

İNTİHAR DOSYASI CİNAYETE DÖNDÜ

Bölükbaş'ın ailesi ve yakınları da verdikleri ifadelerde, Duygu Bölükbaş'ın intihara meyilli biri olmadığını belirtti. Soruşturmada site güvenlik görevlilerinin ifadesinde, Emre Turan'ın daha önce elinde bıçakla eve girmeye çalıştığı öğrenildi. Soruşturma sonunda elde edilen bilgi ve belgeler ışığında, olayın 'Kasten öldürme' suçu olduğunun değerlendirilmesi üzerine Emre Turan hakkında mart ayında gözaltı kararı çıkarıldı. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Turan, olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra 22 Mart'ta tutuklandı.

'YETERLİ YÜKSEKLİK YOK'

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede; Duygu Bölükbaş'ın çarşafla kendini asmasının mümkün olmadığı, havlupanın bulunduğu duvar ve bu duvara bitişik yaklaşık 1 metre yükseklikte ahşap banyo tezgahı olduğu düşünüldüğünde, maktulün kendini asması için yeterli yüksekliğin olmadığına vurgu yapıldı. Bölükbaş'ın kendini serbest bıraktığında ayak uçlarının, dizlerinin ve hatta kalça kısmının tezgah üstüne temas edeceği de iddianamede yer aldı. Savcı, Emre Turan için 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanığın halası S.T. içinse 'Yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Sanık yargılama süresince Duygu'yu öldürmediğini ve intihar ettiğini savundu. 28 Mayıs'ta görülen duruşmada iddia makamı, tutuklu sanık için 'Kadına karşı kasten öldürme', S.T. içinse 'Yalan tanıklık' suçundan ceza talebinde bulundu.

'EMSAL KARAR BEKLİYORUM'

Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Turan ve tutuksuz sanık S.T.'nin yanı sıra Duygu Bölükbaş'ın annesi Nuriye Bölükbaş, babası Selahattin Bölükbaş, kardeşleri, ailenin avukatı Levent Kahya, sanıkların avukatı Muhammet Emre Tayyar ve Bekir Sıtkı Hastürk ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Duruşmada söz verilen Nuriye Bölükbaş, "Adalete güveniyorum. Emsal bir karar bekliyorum" dedi. Baba Selahattin Bölükbaş da sanığın cezalandırılmasını talep etti. Esas hakkında mütalaaya katıldıklarını belirten ailenin avukatı Levent Kahya, 6 celsedir detaylı beyanlarda bulunduk. Mütalaaya iştirak ediyoruz. Sanığın indirimsiz olarak cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

'KATİL DEĞİLİM'

Müşteki ve avukatların ardından söz verilen tutuklu sanık Emre Turan beraatini isteyip, "Mütalaa yalan, iftira ve gerçekten uzaktır. Şiddet yanlısı gibi gösterilmeme rağmen buna dair hiçbir belge yoktur. Karşı tarafın söylediklerinin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Tanıklar yalan ifade vermiştir. Hayatımla oynanıyor. Onu yaşatmak için her şeyi yapmışım. Daha ne yapabilirim? Ası neticesinde hayatını kaybettiği raporlarda mevcuttur. Bu salon ve heyet, 'Bu çocuk yaşatmak için elinden geleni yapmış' diyemedi. Bu vahim durumda hayatımın merkezine koyduğum insanı o halde görünce bırakıp, 112'yi mi aramalıydım? Ben can almadım, kızınızı öldürmedim. Katil de değilim" dedi. Diğer sanık S.T. de beraati istedi.

Sanık Turan'ın avukatı Muhammet Tayyar Yıldırım, "Duygu'nun ölüm sebebi asıdır. Müvekkilimin beraatini istiyoruz" dedi. Son sözü sorulan Emre Turan da "Bu dava daha yeni başlıyor. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

AİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Savunmaların ardından karar açıklandı. Mahkeme başkanı, basında çıkan haberler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlardan etkilenmeden, dava dosyasında yer alan tüm delillerin, beyan ve savunmaların tarafsız ve serbest bir şekilde takdir ederek, tam bir hukuki ve vicdani kanaat oluştuktan sonra Anayasa, kanun, hukuk ve adalete uygun şekilde hüküm verileceğinin tartışmasız bir gerçek olduğunu belirterek, kararı okudu. Mahkeme heyeti, havlupan ve zemin arasındaki mesafe dikkate alındığında Duygu'yu başkasının asmasının mümkün olmadığı, 112 kayıtları ve telefon incelemeleri neticesinde; iki sanık hakkında da her türlü şüpheden uzak, somut, kesin inandırıcı delil elde edilemediği vicdani kanaatine varılıp 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gözetilerek beraatlerine karar verdi. Duygu'nun ailesi karara tepki gösterirken, anne Nuriye Bölükbaş sinir krizi geçirdi.