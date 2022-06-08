Duvardaki deliğe sıkışan ebabil kuşu böyle kurtardı - Haberler

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Duvardaki deliğe sıkışan ebabil kuşu böyle kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Cevher Göçmez - Güncel
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Duvardaki deliğe sıkışan ebabil kuşu böyle kurtardıŞANLIURFA Şanlıurfa'da ayakları ipe dolandığı için iki katlı evin duvarında asılı kalan ebabil kuşu, kurtarılarak yeniden doğaya salındı.

Duvardaki deliğe sıkışan ebabil kuşu böyle kurtardı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da ayakları ipe dolandığı için iki katlı evin duvarında asılı kalan ebabil kuşu, kurtarılarak yeniden doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesinde yaşandı. İki katlı bir evin duvarında ayağı ipe takıldığı için asılı kalan ve uçamayan bir kuş gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangın merdiveni uzatarak kuşu kurtardı. Aşağı indirilen kuşun, bölgede son dönemlerde oldukça nadir görülen ebabil olduğu belirlendi. Vücudunda herhangi bir kırık ve yara olmadığı belirlenen ebabil kuşu, beslenerek bir süre gözetim altında tutulduktan sonra yeniden doğaya salındı.

İhlas Haber Ajansı / Cevher Göçmez - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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