Kanyona düştü, 'Soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum' dedi - Haberler

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Kanyona düştü, 'Soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum' dedi

Demirören Haber Ajansı - Bülent Tatoğulları - Güncel
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ANTALYA'da Okan Aras (45), düştüğü 20 metre derinliğindeki kanyondan 2 saatlik çalışmayla vinçle çıkarıldı.

ANTALYA'da Okan Aras (45), düştüğü 20 metre derinliğindeki kanyondan 2 saatlik çalışmayla vinçle çıkarıldı. Aras, polise verdiği ifadede, "Sanıyorum birisi itti. Bu size biraz garip gelecek biliyorum ama soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum" dedi.

Olay, Konyaaltı Olbia Kanyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde 20 metre derinliğinde, içinde su olmayan kanyona düşen Okan Aras, sabah AVM çalışanlarından yardım istedi. Kanyonda birinin yattığını gören AVM çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye,  Aras'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Halatla kanyona inen itfaiyeci, yaralı Aras'ın yanına ulaştı. Aras, 2 saatlik çalışma sonunda vinçle kurtarıldı.

Polise verdiği ifadede, kendisini birinin itmiş olabileceğini iddia eden Okan Aras, "Bunun size biraz garip geleceğini biliyorum ama soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum" dedi.

Genel sağlık durumu iyi olan ancak vücudunda çizikler ve göğüs ağrısı olduğu belirtilen Aras, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.


Kanyona düştü, 'Soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum' dedi

Kanyona düştü, 'Soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum' dedi

Kanyona düştü, 'Soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum' dedi

Kanyona düştü, 'Soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum' dedi

Kanyona düştü, 'Soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum' dedi

Kanyona düştü, 'Soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum' dedi

Kanyona düştü, 'Soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum' dedi

Kanyona düştü, 'Soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum' dedi

Kanyona düştü, 'Soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum' dedi

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

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