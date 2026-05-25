Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

AMASYA'da 55 yaşındaki kadının düşme sonucu parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kesilerek çıkarıldı.

Yolda yürürken dengesini kaybedip düşen kadının yüzük parmağı şişti. Parmağındaki yüzüğü çıkaramayan kadın, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen yüzük çıkarılamayınca kadın, kendi imkanlarıyla Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne gitti. İtfaiye ekipleri, spiral kullanarak yüzüğü dikkatli şekilde kesip kadının parmağından çıkardı.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

