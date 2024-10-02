Üye Girişi
Haberler

Dürüst Öğrencilere Ödül

Dürüst Öğrencilere Ödül
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, sokakta buldukları altın ve para dolu çantayı polise teslim eden iki öğrenciye ödül verdi. Öğrenciler, yaptıkları davranışla örnek teşkil etti.

Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, sokakta buldukları içerisinde altın ve para olan çantayı sahibine ulaştıran iki öğrenciye ödül verdi.

Urla 80. Yıl Gazi Ortaokulu öğrencisi Serhat Peksert ve İhsan Aksu, sokakta, içerisinde bir miktar para ve altın bulunan çantayı polise teslim etti. Polis de çantayı sahibine ulaştırdı.

Öğrencileri makamında misafir eden Kaymakam Mustafa Gözlet, Serhat Peksert ve İhsan Aksu'yu örnek davranışlarından dolayı kutladı.

Kaymakam Gözlet, ömürleri boyunca dürüstlükten ayrılmamaları tavsiyesinde bulunduğu öğrencileri ödüllendirdi.

Öğrenciler ise kendilerini çantayı kaybeden kişinin yerine koyduklarını ifade ettiler.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Mustafa Gözlet Yerel Haberler Güncel Eğitim Yaşam Polis

Sinan Ateş davasında karar açıklandı! İşte verilen cezalar

Sinan Ateş davasında karar açıklandı

 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir

Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablasından ilk sözler
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benazir Aydın ne oldu, iyileşti mi? Batman'da hapşırma nöbeti yaşıyordu Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BAŞAKŞEHİR RAPID WIEN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Başakşehir Rapid Wien nereden izlenir? Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesi 2024! Tek tırnaklı eti hangi markalarda var? 3 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Aslan, Yengeç, Balık burcu yorumu! 3 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Başakşehir Rapid Wien hangi kanalda? Başakşehir Rapid Wien maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek kaç yaşında, nereli? Ayağa kalkmayan CHP milletvekilleri kimler? Saniye Ateş'e kim saldırdı VİDEO yayınlandı mı? Sinan Ateş'in annesine kim yumruk attı? SON DAKİKA: Sinan Ateş'in ailesine saldırı! Sinan Ateş'in ailesine neden saldırıldı? Benfica- Atletico Madrid muhtemel 11'ler! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });