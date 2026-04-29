Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı; 3 gözaltı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada 750 gram esrar ve ruhsatsız tam otomatik av tüfeği ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen önleyici kolluk devriyesi kapsamında, dün, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada, 750 gram esrar ve ruhsatsız tam otomatik av tüfeği ele geçirildi. Otomobildeki F.A. (37), A.Ç. (46) ve M.Y. (54) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı