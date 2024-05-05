Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü turistlerin ilgi odağı

"Dünyanın nazar boncuğu" olarak bilinen Meke Gölü yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Yağışların artmasıyla az miktarda su biriktiren Meke Gölü'nü yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.

Meke Gölü Tepesine tırmanan İsviçreli Werni Werner, AA muhabirine, yolun tırmanış için zorlu olduğunu söyledi.

Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini ifade eden Werner, yedi haftadır gezmeye devam ettiklerini belirtti.

Gina Wener ise tırmandıkları tepenin zirvesinde çok güzel çiçekler olduğunu vurguladı.