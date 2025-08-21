Dünyanın En Yüksek Asma Köprüsünde Yük Testleri Başladı
Çin'in Guizhou eyaletinde yer alan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, 625 metre yükseklik ve 2.890 metre uzunluk ile dünyanın en yüksek ve dağlık bölgede inşa edilen en geniş açıklığa sahip köprüsü olma özelliğini taşıyor. Yük testleri çalışmaları başladı.
GUİYANG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nde yük testi çalışmaları başladı.
Tabliyeden nehir yüzeyine kadar 625 metre düşey yüksekliğe sahip olan ve toplam uzunluğu 2.890 metreyi bulan asma köprü, 1.420 metrelik ana açıklığıyla hem dünyanın en yüksek köprüsü hem de dağlık bölgede inşa edilen en geniş açıklığa sahip köprü olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel