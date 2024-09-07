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Dünyanın en uzun ikinci mağarasını sel vurdu

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunan ve dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Çal Mağarası, yağışların etkisiyle sel sularıyla dolup taştı. Mağarada bulunan turistler tedbir amaçlı bekletildi.

Dünyanın en uzun ikinci mağarasını sel vurdu

TRABZON - Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak bilinen Çal Mağarası'nı sel vurdu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde etkili olan yağışlar önemli turizm merkezlerinden biri olan Çal Mağarası'nı da etkiledi. Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çalköy'de bulunan ve dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Çal Mağarası'nın üst kısmında bulunan şelale yağmur sularının etkisiyle taştı. Taşan sular mağaranın girişini bir süre engellerken, o esnada içeride bulunan turistler tedbir amaçlı bekletildi. Bazı vatandaşların ise mağaradan çıkışı saniye saniye kaydedildi. Daha önceki yıllarda da benzer şekilde sel görüntüleri yaşanmış, sel tahribata yol açmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Doğu Karadeniz Bölgesi Turizm Güncel Çal

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